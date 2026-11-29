Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk'ta Kolomiytsi'yi ele geçirdiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kolomiytsi yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlık, Doğu Askeri Kuvvetleri birliklerinin yerleşimde kontrol sağladığını ve Rus ordusunun cephenin tüm yönlerinde ilerlediğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Kolomiytsi yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Doğu Askeri Kuvvetleri birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Kolomiytsi yerleşim yerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA