Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikleri teftiş etti ve cephedeki durum hakkında bilgi aldı. Başarılı askerleri ödüllendirdi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Güney Askeri Grubuna bağlı birlikleri denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Güney Askeri Grubunun yönetim merkezlerinden birini ziyaret etti.

Gruba bağlı birlikleri teftiş eden Belousov, burada birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyerek, cephedeki durum ve birliklerin eylemleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

