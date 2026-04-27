Rusya-İran savunma zirvesi: Destek vurgusu

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, İran Savunma Bakan Yardımcısı Reza Talaei-Nik ile bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, stratejik planlamadan sorumlu İran Savunma Bakan Yardımcısı Talaei-Nik ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü.

Belousov, görüşmede yaptığı konuşmada, İran'la ilgili durumun diplomatik yolla çözümünden yana olduklarını belirterek, "İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kardeş İran halkına ve silahlı kuvvetlerine, tüm tehditlerin üstesinden gelinmesi için metanet ve cesaret diliyorum." dedi.

Rusya'nın durumun çözümü için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getiren Belousov, "Moskova ve Tahran, eskiden olduğu gibi her durumda birbirini destekleyecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Fenerbahçe'de seçim kararı

Fenerbahçe seçime gidiyor
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp

Beşiktaş'tan lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı

Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı