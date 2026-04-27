Rusya-İran savunma zirvesi: Destek vurgusu

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, İran Savunma Bakan Yardımcısı Reza Talaei-Nik ile bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, stratejik planlamadan sorumlu İran Savunma Bakan Yardımcısı Talaei-Nik ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü.

Belousov, görüşmede yaptığı konuşmada, İran'la ilgili durumun diplomatik yolla çözümünden yana olduklarını belirterek, "İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kardeş İran halkına ve silahlı kuvvetlerine, tüm tehditlerin üstesinden gelinmesi için metanet ve cesaret diliyorum." dedi.

Rusya'nın durumun çözümü için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getiren Belousov, "Moskova ve Tahran, eskiden olduğu gibi her durumda birbirini destekleyecek." ifadesini kullandı.