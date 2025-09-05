Rusya Savunma Bakanı Belousov, Halid Hafter ile Görüştü

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Halid Hafter ile görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Belousov, Hafter ile Moskova'da bir araya geldi.

Halid Hafter'i ve kardeşi Saddam Hafter'i yeni görevleri nedeniyle tebrik eden Belousov, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e sağlık ve başarı dileklerini iletti.

Belousov, Halife Hafter'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Kızıl Meydan'da düzenlenen askeri geçitler esnasında görüştüğünü anımsattı.

Halid Hafter de, söz konusu Moskova ziyaretinin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, "Rusya'nın küresel istikrarın sağlanmasına yaptığı önemli katkıyı takdir ettik." ifadelerini kullandı.

Belousov ve Hafter görüşmesinde, Rusya-Libya ilişkilerindeki güncel konuların yanı sıra, Kuzey Afrika'daki durumun gelişimine ilişkin temel konuların da ele alındığı ifade edildi.

Geçen ay, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, oğlu Halid Hafter'i, Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirmişti.

Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yapıyordu.

Halife Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i de 11 Ağustos'ta yardımcısı olarak atamıştı.