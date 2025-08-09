Rusya Savunma Bakanı Baltık Filosu'nu Teftiş Etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kaliningrad bölgesinde Baltık Filosu'na bağlı birlikleri denetleyerek askeri altyapılar ve hava savunma sistemleri hakkında bilgi aldı.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, ülkesinin Baltık Filosu'na bağlı birlikleri teftiş ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Baltık Filosu'na bağlı birlikleri, askeri altyapıları ve hava savunma sistemlerini denetleyen Belousov, filonun yönetimiyle toplantı yaparak bazı talimatlar verdi.

Toplantıda, Baltık Filosu Komutanı Sergey Lipilin, birliklerin hazırlık ve verilen görevlerin yerine getirilmesi süreci hakkında Belousov'u bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
