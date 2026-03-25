Rusya: Ortadoğu'daki Olaylar Batı'nın Hakimiyetini Sürdürme Çabasından Kaynaklanıyor

MOSKOVA, 25 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki olayların, uluslararası hukuk kapsamında daha önce imzalanıp onaylanan yükümlülükleri hiçe sayan Batı'nın, hakimiyetinin kalıntılarını güç yoluyla korumaya çalışmasının doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da salı günü düzenlenen bir fon yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemlerinin küresel ticarette kesintiye yol açacağını ve küresel enerji güvenliğinin yanı sıra uluslararası ulaşıma ve ticari iletişime tehdit oluşturacağını belirtti.

Lavrov, mevcut durumla ilgili değerlendirmelerini İran'la ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle paylaştıklarını ifade etti.

Lavrov, Ortadoğu'nun çıkarlarına hizmet etmenin yolunun müzakere, birlik ve çıkarların dengelenmesinden geçtiğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
