Rusya, Orta ve Kısa Menzilli Füze Sistemi Moratoryumundan Çekildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füze sistemlerini konuşlandırma konusunda artık herhangi bir sınırlama olmadığını açıkladı. ABD'nin Hindistan'a yönelik açıklamalarını eleştirerek, Rusya'nın egemen ülkelerin ticaret ortaklarını seçme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin farklı bölgelerde konuşlandırılmasına ilişkin artık herhangi bir sınırlamasının olmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'den Hindistan'a yönelik "tehdit niteliği taşıyan" açıklamaları gördüklerini anlatan Peskov, "Bunlar, ülkeleri Rusya ile ticari ilişkilerini durdurmaya zorlama girişimleridir. Bu tür açıklamaları meşru görmüyoruz. Egemen ülkelerin kendi ticaret ortaklarını seçmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin moratoryumdan çekilmesini değerlendiren Peskov, "Rusya'nın artık bu konuda herhangi bir sınırlaması yok. Rusya artık kendisini hiçbir şeyle sınırlı görmüyor. Bu doğrultuda Rusya, gerektiğinde uygun tedbirleri alma ve uygun adımları atma hakkına sahip olduğunu düşünmektedir." diye konuştu.

Peskov, konunun "hassas" olduğuna işaret ederek füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin bir duyurunun beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün "sürdürülmesi için gerekli koşulların ortadan kalkması" nedeniyle orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin moratoryuma artık bağlı kalmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı

Murat Övüç'e bile seans yapmıştı! Psikolog değil halı yıkamacıymış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu

Üniversiteden adı silinen AK Parti kurucusu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.