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Orenburg'da İHA Saldırısı: Sanayi Tesisi Yangını

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Rusya'nın Orenburg bölgesindeki sanayi tesisinde, bölgeye yönelik hava saldırısında insansız hava aracı (İHA) parçalarının düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki sanayi tesisinde, bölgeye yönelik hava saldırısında insansız hava aracı (İHA) parçalarının düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Orenburg Valisi Yevgeniy Solntsev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki hava savunma sistemlerinin 8 İHA düşürdüğünü belirtti.

Düşürülen İHA parçalarının bölgedeki bir sanayi tesisine isabet etmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Solntsev, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığını ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bölgedeki İHA tehlikesinin sürdüğüne dikkati çeken Solntsev, Orenburg Havalimanı'nın da geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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