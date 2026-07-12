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Rusya: Ukrayna'nın Odessa'daki limanlarına saldırı düzenledik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa şehri ve bölgesindeki askeri amaçlı kullanılan limanlara havadan uzun menzilli silah ve İHA'larla saldırı düzenlediğini, Çornomorsk Limanı'nda iki gemi ve bir feribotun vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa şehrinde ve Odessa bölgesinde askeri amaçlarla kullanılan limanlara yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Odessa kenti ve Odessa bölgesindeki liman altyapı tesislerine yönelik havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, saldırı esnasında Odessa ve Çornomorsk limanlarının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu limanların askeri malzemelerin sevkiyatı ve yakıtın depolanması için kullanıldığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Çornomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusu için kuru yük taşıyan 2 gemi ve deniz feribotu ile devriye botunun da vurulduğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de başkent Kiev'deki askeri savunma işletmelerinin, Odessa'da ise Çornomorsk, Yujnıy ve İzmail limanlarını vurduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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