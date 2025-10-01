Haberler

Rusya'nın Yaroslavl Kentinde Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi. Yangının 200 metrekarelik bir alana yayıldığı belirtilirken ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Yerel vali, yangının insansız hava aracı saldırısının neden olmadığına dikkat çekti.

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Yaroslavl'daki petrol rafinerisinde yangın çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 200 metrekarelik bir alana yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, petrol rafinerisindeki yangına insansız hava aracı (İHA) saldırısının neden olmadığına işaret ederek, "Bölgeye İHA saldırısı olmadı. İlgili servisler çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

