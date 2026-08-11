Haberler

Voronej'de İHA Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Voronej bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, bir şirkete ait iki depoda yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Voronej bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, bir şirkete ait iki depoda yangın çıktığı bildirildi.

Voronej Valisi Aleksandr Gusev, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölge üzerinde 15 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Düşen İHA parçaları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü aktaran Gusev, saldırıda 2 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığına işaret etti.

İHA'ların düşmesi sonucu "büyük bir şirkete ait" iki depoda da yangın çıktığını belirten Gusev, "Bir tesiste yangın 16 bin metrekarelik alanda kontrol altına alındı, diğerinde ise 20 bin metrekarelik alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Saldırıda ayrıca 3 kamyon ve 1 otomobilin İHA parçaları nedeniyle hasar gördüğü açıklandı.

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries'ten yapılan açıklamada, bölgede şirkete ait tesislerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Vize şirketlerine operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Cambridge fizik profesörüyle evlilik yolunda

Ünlü oyuncu evlilik yolunda: Damat Cambridge'de fizik profesörü
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Terörsüz Türkiye oylamasının karnesi belli oldu! İşte parti parti kabul, ret ve fireler

Oylamasının karnesi belli oldu! İşte parti parti kabul, ret ve fireler
Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı

Evinin balkonunda düşen ünlü şarkıcı ameliyata alındı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti

Meclis çıkışında vekillerine tek tek teşekkür etti
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur
'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar