Voronej'de İHA Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Rusya'nın Voronej bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, bir şirkete ait iki depoda yangın çıktığı bildirildi.

Voronej Valisi Aleksandr Gusev, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölge üzerinde 15 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Düşen İHA parçaları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü aktaran Gusev, saldırıda 2 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığına işaret etti.

İHA'ların düşmesi sonucu "büyük bir şirkete ait" iki depoda da yangın çıktığını belirten Gusev, "Bir tesiste yangın 16 bin metrekarelik alanda kontrol altına alındı, diğerinde ise 20 bin metrekarelik alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Saldırıda ayrıca 3 kamyon ve 1 otomobilin İHA parçaları nedeniyle hasar gördüğü açıklandı.

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries'ten yapılan açıklamada, bölgede şirkete ait tesislerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA