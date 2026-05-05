Rusya'dan Ukrayna'nın Doğalgaz Üretim Tesislerine Saldırı: 5 Ölü, 37 Yaralı

Rusya, Ukrayna'nın doğalgaz üretim tesislerine düzenlediği saldırılarda 5 kişinin ölümüne ve 37 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılar, Poltava ve Harkiv bölgelerinde insansız hava araçları ve balistik füzelerle gerçekleştirildi.

KİEV, 5 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın salı günü Ukrayna'nın doğalgaz üretim tesislerine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın devlete ait enerji şirketi Naftogaz'ın açıklamasında, ülkenin orta kesimindeki Poltava bölgesi ve doğusunda kalan Harkiv bölgesindeki tesislerin insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri ise düzenlenen başka bir saldırıda Poltava bölgesindeki olay yerine giden kurtarma ekiplerinde yer alan 2 görevlinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, fırlatılan 11 balistik füzeden 8'i ülkedeki hedefleri vururken, 1'i önlendi, 2'si ise hedefine ulaşamadı. Ayrıca Rusya'nın fırlattığı 164 İHA'dan 149'u hava savunma sistemiyle imha edildi.

Kaynak: Xinhua
