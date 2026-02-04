Ukrayna: Rusya Odessa, Zaporijya ve Sumi kentlerine İHA'larla saldırdı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Odessa, Zaporijya ve Sumi kentlerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği İHA saldırısı nedeniyle bir kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, kentteki bir apartmanın da hasar gördüğü ifade edildi.

Saldırılar nedeniyle Odessa'da bir kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, bazı binaların hasar gördüğü aktarıldı. Rus ordusunun ayrıca Sumi kentine de saldırı yaptığı ve burada sivil altyapının hedef alındığı kaydedildi.

Rusya 105 İHA ile saldırdı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik 105 İHA ile saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya'nın bu saldırıda toplam 105 adet "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi İHA kullandığı aktarılan açıklamada, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince 88 İHA'nın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, kalan İHA'ların ülkedeki 14 noktaya isabet ettiği aktarıldı.