Haberler

Ukrayna: Rusya Odessa, Zaporijya ve Sumi kentlerine İHA'larla saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Odessa, Zaporijya ve Sumi kentlerine yönelik düzenlediği İHA saldırılarında, bir kişinin yaralandığı ve birçok binanın hasar gördüğü belirtildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, bu saldırılara karşı 88 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Odessa, Zaporijya ve Sumi kentlerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği İHA saldırısı nedeniyle bir kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, kentteki bir apartmanın da hasar gördüğü ifade edildi.

Saldırılar nedeniyle Odessa'da bir kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, bazı binaların hasar gördüğü aktarıldı. Rus ordusunun ayrıca Sumi kentine de saldırı yaptığı ve burada sivil altyapının hedef alındığı kaydedildi.

Rusya 105 İHA ile saldırdı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik 105 İHA ile saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya'nın bu saldırıda toplam 105 adet "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi İHA kullandığı aktarılan açıklamada, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince 88 İHA'nın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, kalan İHA'ların ülkedeki 14 noktaya isabet ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi