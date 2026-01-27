Ukrayna: Rus ordusu 165 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine 165 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sırasında 165 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 135 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kalan İHA'ların ise ülkedeki 14 noktaya isabet ettiği belirtilen açıklamada, Kiev, Harkiv, Çernigiv ve Jitomir bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü uyarısı yapıldı.

"Rusya'nın saldırıları, halen devam eden diplomasiyi baltalıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın özellikle Odessa kentine yoğun İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun sadece Odessa'ya 50'den fazla İHA fırlattığını kaydeden Zelenskiy, apartmanların, diğer sivil altyapıların ve bir Hristiyan ibadethanesinin hasar gördüğünü aktardı.

Zelenskiy, saldırı yapılan binaların altındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşarak, "Mevcut bilgilere göre, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin yaralandığı biliniyor." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun ayrıca Lviv, Mıkolayiv, Sumi, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki enerji ve sivil altyapısını hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Rusya'nın düzenlediği bu türden her saldırı, halen devam eden diplomasiyi baltalıyor ve özellikle bu savaşı sona erdirmeye çalışan müttefiklerin çabalarını sekteye uğratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, müttefik ülkelere Rusya'ya baskıyı artırma çağrısında bulunarak, "Saldırgana baskı yapılmadan savaşlar durmaz." ifadesini kullandı.