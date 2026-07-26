Zelenskiy: Çernigiv'de süpermarkete İHA saldırısı, 2 ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernigiv kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda süpermarketin isabet aldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Çernigiv kentine İHA saldırısı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda, kentte yer alan bir süpermarketin isabet aldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da sivilleri hedef almayı sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Çernigiv'e yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusya'nın ayrıca Zaporijya kentine güdümlü bombalarla saldırı düzenlediğini aktaran Zelenskiy, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Çernigiv'deki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, "Bu, hiçbir askeri gerekçesi olmayan, kasıtlı bir Rus terörüdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA