Rusya'nın Tuapse kentinde Karadeniz'e sızan petrolün temizlenmesi süreci sürüyor

Rusya'da Karadeniz kıyısında bulunan Tuapse şehrinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar sonucu denize sızan petrolün temizlenmesi süreci devam ediyor.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun daha önce düzenlediği İHA saldırıları sonucu Tuapse kentindeki limandan petrolün Karadeniz'e sızdığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Tuapse'de denize sızan petrolün temizlenmesi süreci devam ediyor. Çalışmalar gece gündüz yapılıyor. Toprak ve suyla karışan toplam 9 bin 793 metreküp petrol toplandı." ifadeleri kullanıldı.

Bu çalışmalarda 300'den fazla kişi ve yaklaşık 50 aracın yer aldığı kaydedilen açıklamada, bu sayının gün içinde artırılacağı aktarıldı.

Petrol rafinerisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Merkezin açıklamasında ayrıca, dün Tuapse şehrinde bulunan petrol rafinerisinde, İHA'larla düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangını söndürme çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Bununla ilgili çalışmalarda 300'den fazla kişi ve 70'i aşkın aracın yer aldığı aktarılan açıklamada, petrol rafinerisinin yakınında bulunan evlerden 60 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Olay

Daha önce de Ukrayna'nın İHA saldırıları sonucu Tuapse Limanı'nda bulunan Rosneft'e ait petrol rafinerisinde yangın çıkmıştı. Karadeniz kıyısında bulunan limandaki petrol Karadeniz'e sızmıştı.

Ukrayna ordusunun, dün düzenlediği İHA saldırısı sonucu, Tuapse'deki petrol rafinerisinde yeniden yangın çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a olay yerine ulaşma ve petrol rafinerisindeki yangını söndürme çalışmalarını kontrol altına alma talimatı vermişti.

Tuapse'de bölgesel seviyede acil durum ilan edilmişti.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesiste yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

2024'ten bu yana rafineri zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.