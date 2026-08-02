Rusya'nın Samara bölgesindeki Wildberries tesisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı

Rusya'nın Samara bölgesindeki Wildberries lojistik merkezine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı bildirildi.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Ukrayna'nın şirkete ait tesise yönelik İHA saldırısına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Şirketin Samara bölgesindeki lojistik merkezine düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın çıktığı belirtilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ve olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı bildirildi.

Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA