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Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Samara bölgesinde 1 kişi öldü

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Ukrayna'nın Rusya'nın Samara bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Moskova'da ise 29 İHA etkisiz hale getirildi.

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fedorişçev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Samara bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu bir sanayi tesisinde ve birkaç çok katlı binada hasar oluştuğunu kaydeden Fedorişçev, "Maalesef 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gerekli çalışmalar sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, geceden bu yana Moskova'ya doğru uçan 29 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 349 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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