Rusya'nın Perm bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Rusya'nın Perm bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "R44" tipi helikopter, Perm bölgesindeki bir otelin yakınlarında düştü.

Kaza nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.