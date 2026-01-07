Rusya'nın Perm bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Rusya'nın Perm bölgesinde 'R44' tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "R44" tipi helikopter, Perm bölgesindeki bir otelin yakınlarında düştü.
Kaza nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel