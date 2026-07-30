Rusya’nın Penza bölgesindeki Wildberries deposuna İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi

Rusya'nın Penza bölgesindeki Wildberries deposuna insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 çalışanın tahliye edildiği bildirildi.

Penza Valisi Oleg Melniçenko, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye yönelik İHA saldırısına ilişkin detayları paylaştı.

Wildberries'e ait deponun Ukrayna'ya ait İHA'ların saldırısına uğradığını ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığını belirten Melniçenko, saldırı nedeniyle yaklaşık 200 çalışanın tahliye edildiğini kaydetti.

Melniçenko, bölgeye ambulans, itfaiye ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurgulayarak, depoda çıkan yangının devam ettiğini ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA