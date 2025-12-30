Belarus'ta Rus Oreşnik balistik füze sistemi muharebe görevine geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, "Oreşnik" orta menzilli balistik füze sisteminin Belarus'ta muharebe görevine başladığını bildirdi.

Bakanlıktan servis edilen videolu açıklamada, ilk defa Oreşnik mobil kara tabanlı füze sistemi gösterildi.

Oreşnik füze sistemi askeri birliğinin Belarus'ta muharebe görevine başlaması nedeniyle askeri tören düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Fırlatma, iletişim, güvenlik ve güç kaynağı uzmanları ve mürettebatı ile füze sistemi şoförleri, muharebe görevine başlamadan önce modern eğitim tesislerinde yeniden eğitimden geçirildi." denildi.

Rus askeri personelinin Belarus'ta muharebe görevi yapması ve ikamet etmesi için tüm koşulların önceden oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "Birlik personeli, muharebe devriyesi kapsamında yeni görev sahalarını tanıma ve intibak faaliyetleri yürütmektedir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşılan videolu görüntüde, askeri tören sırasında Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin sancağının göndere çekildiği ve Oreşnik mobil sisteminin arazideki intikali gösterildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların Rus orta menzilli füze sistemlerinden nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış Oreşnik isminde balistik füzeyle yapıldığını bildirmişti.

Daha sonra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da ülkesine en fazla 10 adet Oreşnik yerleştirileceğini duyurmuştu. ???????