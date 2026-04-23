Rusya'nın Lng Üretimi Martta 3,3 Milyon Tonla Rekor Seviyeye Ulaştı

MOSKOVA, 23 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimi, mart ayında 3,3 milyon tona ulaşarak aylık bazda rekor seviyeye yükseldi.

TASS Haber Ajansı'nın Federal Devlet İstatistik Servisi verilerine dayandırdığı çarşamba günkü haberine göre bu rakam, şubat ayına kıyasla yüzde 15,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,3 artışa işaret ediyor. Aylık bazda bir önceki rekor, Ocak 2026'da kırılmıştı.

2026'nın ilk çeyreğinde toplam LNG üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 9,5 milyon tona ulaştı.

Rekor düzeydeki bu üretimle birlikte söz konusu dönemde, Avrupa'ya yapılan ihracat da tarihi seviyelere ulaştı. Enerji konusunda faaliyet gösteren Avrupa merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in verilerine göre, Rusya'nın mart ayında Avrupa Birliği'ne gerçekleştirdiği LNG sevkiyatları, 2,46 milyar metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

