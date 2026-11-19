Rusya'nın Kursk kentinde İHA saldırısında 11 kişi yaralandı, Kursk Valisi açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Kursk kentine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda şehir merkezinde binalar ve sivil altyapı hasar gördü, acil servis ekipleri olay yerinde çalışıyor.
Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Kursk şehrinde 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hinşteyn, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk kentine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu şehir merkezinde çok sayıda bina ve sivil altyapı unsurlarının hasar gördüğünü kaydeden Hinşteyn, saldırıda 11 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Hinşteyn, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Kaynak: AA