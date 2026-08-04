Haberler

Krasnodar'da İHA Saldırısı: Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) dün düzenlenen saldırı sonucu ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) dün düzenlenen saldırı sonucu ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Moskova bölgesindeki Solneçnogorsk kentinde gazetecilere, Krasnodar bölgesine yönelik dün düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının Ukrayna ordusunca düzenlendiğine ve saldırı sonucu 1 çocuğun daha hastanede yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Lvova-Belova, "Bu, korkunç trajedi." değerlendirmesini yaptı.

Böylece saldırı sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısı sonucu yaralanan kişi sayısının 58'e yükseldiği aktarıldı.

Merkez, Ukrayna ordusunun dün Krasnodar bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu Gelencik kentinin yakınlarında bulunan Arhipo-Osipovka köyündeki plajda 7 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 40'a yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

YAŞ kararlarıyla tarihe geçti! İlk kadın "paşa"
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi müjdeli haber: Kadroda olacaklar

Dev maç öncesi müjdeyi verdi: Onlar da kadroda olacak
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
Markete giderken dehşetle karşılaştı! Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu

Markete giderken dehşetle karşılaştı! Elleri arkadan bağlıydı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi