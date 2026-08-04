Krasnodar'da İHA Saldırısı: Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) dün düzenlenen saldırı sonucu ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Moskova bölgesindeki Solneçnogorsk kentinde gazetecilere, Krasnodar bölgesine yönelik dün düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının Ukrayna ordusunca düzenlendiğine ve saldırı sonucu 1 çocuğun daha hastanede yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Lvova-Belova, "Bu, korkunç trajedi." değerlendirmesini yaptı.

Böylece saldırı sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısı sonucu yaralanan kişi sayısının 58'e yükseldiği aktarıldı.

Merkez, Ukrayna ordusunun dün Krasnodar bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu Gelencik kentinin yakınlarında bulunan Arhipo-Osipovka köyündeki plajda 7 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 40'a yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA