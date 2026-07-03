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Albüm: Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Hava Saldırılarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Albüm: Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Hava Saldırılarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda en az 27 kişi hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırılar sonucu başkentin tüm bölgelerinde hasar oluştuğunu, en ağır yıkımın bir apartmanın kısmen çöktüğü Darnytskyi bölgesinde yaşandığını açıkladı.

KİEV, 3 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların ardından başkentin tüm bölgelerinde hasar meydana geldiğini bildirirken, en ağır yıkımın bir apartmanın kısmen çöktüğü Darnytskyi bölgesinde yaşandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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