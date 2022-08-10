Rusya'nın Kahire Büyükelçiliği'nden İsrail Başbakanı Lapid'e 'Gazze' göndermesi

Rusya'nın Kahire Büyükelçiliği, İsrail Başbakanı Yair Lapid'i Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırıları nedeniyle eleştirdi.

Elçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yair Lapid'in nisan ayında 'Buça'da Naziler tarafından vahşice öldürülen insanlar' hakkındaki yalanlarını, ağustos ayında Gazze'ye yönelik saldırı çağrıları ile karşılaştırın. Bu çifte standart, Filistinlilerin hayatlarını hiçe sayma ve küçümseme değil mi?" ifadeleri kullanıldı.

Lapid, nisan ayında Rus askerlerinin Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürmesini kınayan bir paylaşım yaparak, "Rus ordusunun çekilmesinin ardından Buça kentinden gelen görüntüler karşısında kayıtsız kalmak elde değil. Sivil halka zarar vermek savaş suçudur ve bu olayı şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 46 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.