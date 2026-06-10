Moskova'da Filistin'e Destek Duası

Rusya'nın başkenti Moskova'da, İsrail'in saldırı ve yıkımına karşı Filistin halkının direnişine destek amacıyla dua etkinliği düzenlendi.

Filistin'in Moskova Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen "Barış İçin Dua Ediyoruz" programına, Moskova'daki İslam ve Arap ülkelerinin büyükelçileri ve diplomatları ile Filistin halkına destek veren Rus vatandaşları katıldı. Türkiye'yi ise Moskova Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Günhan Emre Ersoy temsil etti.

Filistin halkına yönelik İsrail'in devam eden saldırı ve yıkımı karşısında direnişe destek vermek ve kutsal mekanların korunmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Nekbe'nin 78. yılı ve Nekse'nin 59. yılı vesilesiyle düzenlendi.

Şehit Filistinliler için hazırlanan köşeye karanfiller bırakılırken, katılımcılar Filistinliler için dualar etti.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, burada yaptığı konuşmada, katılanlara Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın selamlarını iletti.

Filistin'in peygamberlerin yaşadığı mübarek bir toprak olduğunu hatırlatan Nofal, "Filistin, bugün dualarınıza ihtiyaç duyuyor. Adaleti ve kalıcı barışı tesis etmek için desteğinize ihtiyaç duyuyor. İsrail'in işgaline, yasa dışı eylemlerine ve Filistin halkının güvenliğinin açıkça ihlaline son verilmesine ve duanıza ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.