Haberler

Rusya'daki Müslümanların temsilcileri Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğindeki iftarda bir araya geldi

Rusya'daki Müslümanların temsilcileri Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğindeki iftarda bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftar programı, Rusya'daki Müslümanlar hakkında kültürel konuların görüşüldüğü bir platform oldu.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi yetkilileri ve bazı federasyonların idari temsilcileri Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Büyükelçi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğinde elçilik konutunda düzenlenen iftar programına Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve yardımcıları, Tataristan, Başkurdistan, Dağıstan, Adıgey Cumhuriyeti temsilcileri ile Rusya Parlamentosundan milletvekilleri ve dini idareden bazı yetkililer katıldı.

İftar öncesinde, Rusya'daki Müslümanlar hakkında ve kültürel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ali Cura
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

İran'ın o kararı dünyayı yaktı! Zamlanmaya başladı bile
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi nükleer silah almaya hazırlanıyor
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

ABD'nin dev uçak gemisini hedef aldılar
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

İran'ın o kararı dünyayı yaktı! Zamlanmaya başladı bile
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler