Rusya'daki Müslümanların temsilcileri Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğindeki iftarda bir araya geldi

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi yetkilileri ve bazı federasyonların idari temsilcileri Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Büyükelçi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğinde elçilik konutunda düzenlenen iftar programına Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve yardımcıları, Tataristan, Başkurdistan, Dağıstan, Adıgey Cumhuriyeti temsilcileri ile Rusya Parlamentosundan milletvekilleri ve dini idareden bazı yetkililer katıldı.

İftar öncesinde, Rusya'daki Müslümanlar hakkında ve kültürel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.