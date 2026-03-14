Rusya: Çin'in Küresel Yönetişim İnisiyatifi Daha Adil Bir Çok Kutuplu Dünya Düzeni İçin Büyük Öneme Sahip

MOSKOVA, 14 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin daha adil bir çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Zaharova perşembe günkü basın toplantısında Xinhua'nın sorusuna verdiği yanıtta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2025'te Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" Toplantısı'nda Çin tarafından önerilen Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni olumlu değerlendirip inisiyatife açıkça destek verdiğini belirtti.

Zaharova iki ülke liderinin vardığı mutabakat doğrultusunda, çok kutuplu dünya düzeninin inşasında bağımsız güçler olarak hareket eden iki ülkenin, ikili ilişkilerin potansiyelini tam olarak kullanmayı, merkezin Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan temel uluslararası ilişkiler normlarını korumayı hedeflediğini kaydetti.

Zaharova hakkaniyetli ve düzenli bir çok kutuplu dünyanın kurulmasını ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etmeyi, daha adil ve çok kutuplu bir dünya inşa çabalarını bir havuzda toplamayı amaçladıklarını da kaydetti.

Zaharova iki taraf arasında ilke ve tutumlar konusunda uyum sağlanmasının, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası platformlardaki koordinasyonu güçlendirmeye yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

