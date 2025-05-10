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Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile Askeri İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile Askeri İşbirliği Görüşmeleri Yaptı
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kırgızistan ve Özbekistan savunma bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde askeri sanayi işbirliği ve stratejik ortaklık programları ele alındı.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov ve Özbekistan Savunma Bakanı Şuhrat Halmuhamedov ile ayrı ayrı görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ve Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede iki Bakan, Rusya ile Kırgızistan arasında askeri sanayi alanındaki işbirliğiyle ilgili konuları ele aldı.

Belousov, ayrıca Özbekistan Savunma Bakanı Halmuhamedov ile de görüştü. Görüşmede, Rusya ve Özbekistan savunma bakanlıkları arasında 2026-2030 yıllarında askeri alanda stratejik ortaklık programının uygulanmasına yönelik plan imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile dün eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında başkent Moskova'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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