Rusya, Kiev ve Harkiv'de askeri sanayi ile enerji tesislerini vurduğunu duyurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv kentinde askeri sanayi ve enerji tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Gece Kiev'de askeri unsurlara elektrik sağlayan ısı ve elektrik santrali, Harkiv'de de silah ve askeri teçhizat parçalarının üretildiği 'Proton' isimli sanayi bölgesindeki atölyeler ve insansız hava araçları (İHA) üretim merkezleri vuruldu." ifadesi yer aldı.

Askeri yükler taşıyan geminin de denizde hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA