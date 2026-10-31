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Rusya, Kiev ve Harkiv'de askeri sanayi ile enerji tesislerini vurduğunu duyurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de askeri unsurlara elektrik sağlayan ısı ve elektrik santralini, Harkiv'de 'Proton' atölyeleri ile İHA üretim merkezlerini vurduğunu duyurdu. Saldırılarda İHA kullanıldığı ve askeri yük taşıyan geminin denizde hedef alındığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv kentinde askeri sanayi ve enerji tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Gece Kiev'de askeri unsurlara elektrik sağlayan ısı ve elektrik santrali, Harkiv'de de silah ve askeri teçhizat parçalarının üretildiği 'Proton' isimli sanayi bölgesindeki atölyeler ve insansız hava araçları (İHA) üretim merkezleri vuruldu." ifadesi yer aldı.

Askeri yükler taşıyan geminin de denizde hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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