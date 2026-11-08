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Rusya Kiev ve çevresine 36 balistik füzeyle saldırdı, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Rusya Kiev ve çevresine 36 balistik füzeyle saldırdı, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Rusya, Kiev ve çevresindeki enerji altyapısı ile diğer tesislere 36 balistik füzeyle saldırı düzenledi. Saldırılarda bölgede bir kişi öldü, Kiev'de aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı; başkentte elektrik, su ve ısınma tedarikinde aksamalar oluştu.

KİEV, 8 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Kiev ve çevresindeki enerji altyapısı ile diğer tesislere 36 balistik füzeyle saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy cumartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev'e yönelik gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda Rivne ve Hmelnitski nükleer santrallerini başkente ve Ukrayna'nın orta kesimlerine bağlayan bir trafo merkezinin vurulduğunu belirtti.

Saldırılarda Kiev'deki Kuzey Köprüsü, konutlar ve bir anaokulu da hasar gördü.

Zelenskiy, saldırıların başkentin elektrik, su ve ısınma tedarikinde ciddi aksamalara yol açtığını ifade etti.

Yerel yetkililer, bölgeyi hedef alan saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, Kiev'de aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin Rusya'nın gece boyunca fırlattığı 172 insansız hava aracından (İHA) 149'unu ve 4 balistik füzeyi önlediğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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