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Rusya: Kiev ve çevresindeki askeri sanayi ve lojistik merkezlerini vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Kiev bölgesindeki askeri sanayi işletmeleri ile lojistik merkezlere yoğun saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Kiev bölgesindeki askeri sanayi işletmeleri ile lojistik merkezlere yoğun saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde kara ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak saldırdığı belirtildi.

Saldırıda Kiev'deki devlete ait "Radioizmeritel" radyoelektronik sanayi işletmesinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, işletmede "Neptun-MD" güdümlü füzeleri ile "FP-7", "FP-9" ve "Grom-2" operasyonel-taktik füzelerinin üretiminde kullanılan parçalar, üniteler ve elektronik bileşenlerin üretildiği, ayrıca "Fire Point" şirketine ait uzun menzilli "FP-1" tipi İHA'lar için uydu bağlantısı olmadan yön ve konum belirlemesini sağlayan navigasyon sistemlerinin geliştirildiği aktarıldı.

Kiev'deki devlete ait "Burevestnik" fabrikasının da vurulduğu belirtilen açıklamada, fabrikada uzun ve orta menzilli İHA'lar için elektronik parçalar ve çeşitli bileşenlerin üretildiği, ayrıca Ukrayna ordusuna yönelik radar sistemlerinin geliştirilip imal edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Fire Point" şirketine ait "Kiev-111" sanayi işletmesinde kara konuşlu "FP-5 Flamingo" seyir füzeleri için parçalar ve savaş başlıklarının üretildiği, katı yakıtlı hızlandırıcıların yapımında kullanılan kimyasal maddelerin de burada depolandığı bildirildi.

"PV Group Ukraine" şirketine ait "Kiev-25" sanayi işletmesinin de hedef alındığı bildirilen açıklamada, burada "Lima" elektronik harp sistemleri için yazılım ve donanımların üretildiği ve depolandığı belirtildi. Bu sistemlerin, yüksek hassasiyetli silahların güdüm sistemlerindeki seyrüsefer sinyallerini değiştirmek amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kiev-21" İHA montaj ve depolama tesisinin vurulduğu, burada "Dead Fly", "Osa Kamikaze", "Link Drone" ve "Thunder" tipi önleyici İHA'ların monte edilip depolandığı, ayrıca orta menzilli İHA'lar için parçalar ile gövde unsurlarının üretildiği ifade edildi.

Kiev bölgesindeki Vişnevoye lojistik merkezinin de vurulduğu, merkezde İHA üretiminde kullanılan çeşitli parçaların kabulü, depolanması, montajı ve dağıtımının yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu merkezde uzun ve orta menzilli saldırı İHA'ları için parçaların üretildiği, ayrıca uzun menzilli İHA'larda kullanılan savaş başlıklarının monte edilip depolandığı aktarıldı.

Ayrıca dün Odessa'nın güneyinde seyir halindeki iki kuru yük gemisinin vurulduğu bildirilen açıklamada, gemilerin Ukrayna'daki limanlardan birine askeri yük taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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