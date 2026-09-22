Rusya, Kiev'deki Fire Point tesisini ve liman altyapısını vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev kenti ile Dnipropetrovsk, Poltava, Vinnitsa ve Odessa bölgelerindeki askeri sanayi, enerji ve liman altyapısına yönelik geniş çaplı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde yapılan saldırılarda kara, deniz ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi.

Metalürji ve kimya sanayisi işletmeleri, yakıt ve enerji tesisleri, askeri sanayi kuruluşları, liman altyapısı ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Kiev'de uzun menzilli FP-5 "Flamingo" seyir füzelerinin parçaları ile savaş başlıklarının üretildiği belirtilen "Fire Point" şirketine ait sanayi işletmesi ve Ukrayna ordusuna dizel yakıt ulaştırılmasında kullanılan bir akaryakıt deposunun vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesinde ise Kriviy Rig kentindeki bir metalürji tesisi, Dnipropetrovsk'teki "Interpipe Steel" boru üretim fabrikası, Pavlograd kentindeki katı roket yakıtı ve barut üreten bir işletme ile 3 lojistik merkezin hedef alındığı ifade edildi.

Vinnitsa bölgesindeki bir demir yolu altyapı tesisinin de vurulduğu bilgisi verilen açıklamada, Poltava bölgesindeki Kremençuk Petrol Rafinerisi ile üretim tesislerinde hafif silah mühimmatı imal edildiği belirtilen "JTI Ukrayna" tütün fabrikasının hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Odessa bölgesinde 3 lojistik merkez ile Reni Limanı'nda askeri yük ve akaryakıtın boşaltılması ile depolanmasında kullanılan altyapı tesislerinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı'na askeri amaçlı yük taşıdığı öne sürülen bir kuru yük gemisinin seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA