Rusya: Kiev ve çevresinde Ukrayna savunma sanayisinin kritik tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece düzenlenen geniş çaplı saldırılarda başkent Kiev ve Kiev bölgesindeki insansız hava aracı (İHA), zırhlı araç, füze ve elektronik sistem üretim tesislerinin yanı sıra askeri yakıt altyapısının hedef alındığını bildirdi.

Bakanlıktan Ukrayna'ya gece düzenlenen geniş çaplı saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılarda Kiev'de Ukrayna'nın uzun ve orta menzilli keşif İHA'ları ile FPV dronları üreten "Kiev-71" sanayi tesisinin vurulduğu belirtildi.

İHA üretimi ile Ukrayna ordusu için radar sistemleri geliştiren "Kiev-1" radyoelektronik montaj tesisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda Ukrayna ordusuna zırhlı araçlar, zırh koruma sistemleri ile füze ve İHA'lar için harp başlığı ve mühimmat üreten "UKR ARMO TEH" şirketinin de vurulduğu kaydedildi.

Kiev'de bulunan Kuznitsa na Rıbalskom Tersanesi'nin de saldırıda hedef alındığı belirtilen açıklamada, burada "Gyurza-M" tipi topçu botları ile insansız taarruz deniz araçlarının üretim ve onarım faaliyetlerinin yürütüldüğünü aktardı.

Açıklamada, Ukrayna hava ve deniz kuvvetleri için atış kontrol sistemleri, optik-elektronik karşı tedbir sistemleri, navigasyon ekipmanları ile "Neptün-MD" güdümlü füzelerine yönelik sistemler üreten "Kvant Fabrikası"nın da vurulan hedefler arasında yer aldığı bilgisi verildi.

Kiev bölgesindeki Julyanı yerleşiminde bulunan "Vizar Makine Fabrikası"nın da hedefler arasında bulunduğu aktarılan açıklamada, tesiste hava savunma füze sistemleri, havacılık ekipmanları bileşenleri ile uzun menzilli uçak tipi İHA'ların üretim, bakım ve onarımının yapıldığına işaret edildi. Açıklamada, saldırının ardından tesiste yeniden geniş çaplı patlamalar meydana geldiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

Kiev bölgesindeki Vişnevoye yerleşiminde bulunan akaryakıt ve yağ depolama tesisinin vurulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu tesiste depolanan benzin ve dizel yakıtın cephe hattına acil yakıt sevkiyatında kullanıldığı aktarıldı.