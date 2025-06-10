Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesislerini gece yüksek hassasiyetli silahlarla vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki havacılık, füze ve zırhlı askeri araç üretilen tesisleri yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Bu gece Rus Silahlı Kuvvetleri yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın Kiev'deki havacılık, füze, zırhlı ve gemi yapımı sanayi işletmelerine, Ukrayna ordusunun kontrol ve konuşlanma merkezlerine, Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarının toplandığı bölgelere, askeri hava üslerinin altyapılarına, mühimmat ve akaryakıt depolarına grup saldırısı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların amacına ulaştığı vurgulanan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.