Rusya Kiev ve bölgesindeki askeri tesisleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ve depoları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun gece Kiev kenti ve Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ve depolarına yönelik saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, vurulan noktalar sıralandı.

Açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA) ve füze parçalarının üretildiği "Fire Point", "Ukrspecsystems" ve "Antonov" isimli fabrikalar ile mühimmat deposunun, Kiev bölgesinde de İHA ve robotik sistemlerin sevkiyatının yapıldığı "Martusovka" lojistik merkezi ile yakıt ve yağ deposunun vurulduğu aktarıldı.

Dün de Ukrayna'nın Çornomorsk ve Yujniy limanlarında askeri depoların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda karadan, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ile İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA