Haberler

Rusya: Kiev'de askeri sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Kiev ve Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Kiev ve Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Gece Kiev'de roket fabrikasının yanı sıra seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği tesislerin vurulduğu aktarılan açıklamada, Kiev bölgesinde de İHA üretim tesisi, askeri amaçla kullanılan 2 lojistik merkezi ve "Vasilkov" hava üssünün hedef alındığı belirtildi.

Odessa bölgesinde ise İHA üretim atölyesi, Çornomorsk Limanı'nda yakıt taşıyan tanker ve limanların çalışmasını sağlayan "Dnestrovskaya" trafo merkezinin vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, saldırılarda karadan ve havadan yüksek hassasiyetli silahların ve İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Bu görüntüden rahatsız olanlara tokat gibi yanıt

Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
İtalya'da son 76 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı

Bir ülkede sıcaklıklar rekor kırdı! Son 76 yılda böylesi görülmedi
Avrasya Tüneli'nde rekor kırıldı! Bir günde 94 bin 489 araç geçti

Avrasya Tüneli'nde rekor kırıldı! İşte bir günde geçen araç sayısı