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Rusya, Kiev'de İHA Lojistik Merkezini Vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde askeri amaçla kullanılan Pirogovo lojistik merkezini İHA'larla vurduğunu açıkladı. Merkezin, insansız hava araçlarının depolanması ve sevkiyatı için kullanıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde askeri amaçla kullanılan bir lojistik merkezini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Gün içinde Kiev bölgesinde "Pirogovo" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu merkezin, insansız hava araçlarının depolanması ve sevkiyatı için kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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