Rusya: İstanbul, Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geliyor

Rusya: İstanbul, Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geliyor
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Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, İstanbul'un Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geldiğini belirterek, "Türkiye'ye Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul platformunu sunmasından dolayı minnettarız." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, İstanbul'un Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geldiğini belirterek, "Türkiye'ye Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul platformunu sunmasından dolayı minnettarız." dedi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş ile Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, başkent Moskova'da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Şoygu, Memiş'in foruma katılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Şoygu, Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun aktif şekilde geliştiğini belirterek, "Ekonomi ve ticaret alanlarında ortak projelerin başarılı şekilde uygulanması bizi birleştiriyor. İki ülke liderleri arasındaki güvenilir diyalog sayesinde işbirliğimiz gelişiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli telefon görüşmeleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için İstanbul platformunu sağladığına dikkati çeken Şoygu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul platformunu sunmasından dolayı minnettarız. Müzakerelerde güvenliğin sağlanması ve uygun koşulların oluşturulması için çok çaba sarf edildiğini biliyoruz. İstanbul platformu, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve şimdi Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geliyor."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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