Rusya, İran'daki Patlama Sonrası Yangın Söndürme Uçakları Gönderdi

Rusya'nın, İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama sonrasında yangın söndürme çalışmalarına destek için İran'ın talebi üzerine bölgeye yangın söndürme uçakları gönderdiği bildirildi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı uzman ekipler ile yangın söndürme uçaklarının derhal bölgeye gönderilmesi talimatı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus uzmanlardan oluşan yardım ekiplerinin Şehid Recai Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olacağı belirtildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda yaralı sayısının son olarak bini aştığı, can kaybının da 28 olduğu açıklandı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.

Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ancak havadan müdahaleye rağmen henüz tam olarak söndürülemedi.