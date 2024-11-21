Üye Girişi
Haberler

Rusya, İngiltere Yapımı Füzeleri Düşürdü

Rusya, İngiltere Yapımı Füzeleri Düşürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan atılan İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzelerini ve diğer askeri hedefleri başarıyla düşürdüğünü duyurdu. İngiltere Savunma Bakanı ise operasyonel detaylar hakkında bilgi vermekten kaçındı.

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'dan atılan İngiliz yapımı iki uzun menzilli 'Storm Shadow' (Fırtına Gölgesi) seyir füzesini düşürdüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri, İngiltere tarafından üretilen iki Storm Shadow seyir füzesini, ABD tarafından üretilen altı HIMARS roketini ve uçak tipi 67 insansız hava aracını düşürdü" denildi.

İngiltere Parlamentosu'nun savunma komitesinde açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiltere'nin Ukrayna'nın İngiliz Storm Shadow füzelerini kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırıp kaldırmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi:

"Çatışmanın operasyonel detaylarına girmeyeceğim, bu operasyonel güvenliği riske atar ve sonuçta böyle bir kamuoyu tartışmasından fayda sağlayan tek kişi Başkan Putin'dir"

Batı medyası, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri kullanmasına yeşil ışık yakma nedenlerinden birinin Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaptığı askeri yardım olduğunu ileri sürmüştü. Japonya ve Güney Kore savunma bakanları bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yayınladıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini kınadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili çetenin kilit isminden gündem yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı Bir Adamın Hikayesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Kasım günün maçları nereden izlenir? 22 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İran başkenti mi değişecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.