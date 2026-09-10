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Rusya: İngiliz diplomatlar hakkında bilgi toplayan "Ukrayna ajanı" gözaltına alındı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz diplomatlar hakkında bilgi topladığı ve Ukrayna ajanı olduğu iddiasıyla bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz diplomatlar hakkında bilgi topladığı ve Ukrayna ajanı olduğu iddiasıyla bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

FSB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinin güvenliğini sağlayan bir işletme çalışanının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan 1981 doğumlu Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanı olduğu ve İngiliz diplomatlar hakkında bilgi topladığı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Kiev yönetiminin, toplanan bilgileri İngiliz diplomatlara yönelik sabotaj ve terör eylemlerini düzenlemek için kullandığı ileri sürülen açıklamada, "Bundan Rusya sorumlu tutulacaktı. Böylece İngiltere'nin Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya sürüklenmesi, Londra'nın Ukrayna'ya ilave silah ve askeri teçhizat sevkiyatının sağlanması ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının artırılması hedefleniyordu." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, konuyla ilgili İngiltere tarafına bilgi iletildiği aktarıldı.

FSB'nin yayımladığı görüntüde ise gözaltına alınan şüpheli, Ukrayna istihbaratına çalıştığını ve diplomatlar hakkında bilgi topladığını itiraf etti.

Kaynak: AA
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