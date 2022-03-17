Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
AA - Leon Klein - Güncel
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Hasar görmüş okul binası Sığınakta yaşayan insanlar Hasar görmüş yerleşim yeri Top mermisinin düştüğü bölge Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Hasar görmüş okul binası
Sığınakta yaşayan insanlar
Hasar görmüş yerleşim yeri
Top mermisinin düştüğü bölge Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kalmius nehri kıyısında yer alan Mariupol şehrine 17 km uzaklıkta olan ve Yunan kökenli vatandaşların yaşadığı Sartana şehrinde yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.