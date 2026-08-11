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Rusya ve İran'dan Silah Kontrolü İstişaresi

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Rusya ve İran dışişleri bakanlıkları Moskova'da silah kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasını önleme konularını istişare etti. Toplantıda ABD-İsrail saldırganlığı ve İran'ın nükleer programı ele alındı.

Rusya ve İran Dışişleri Bakanlıkları arasında silah kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konularında istişareler yapıldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran ile dışişleri bakanlıkları düzeyinde başkent Moskova'da dün toplantı düzenlendiği ifade edildi.

Toplantıda, silah kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ile ilgili konuların istişare edildiği belirtilen açıklamada, Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Oleg Postnikov, İran heyetine de İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Dairesi Genel Müdürü Mohammad Hassaninejad Pirkouhi'nin başkanlık ettiği aktarıldı.

Açıklamada, toplantının önemine değinilerek şunlar kaydedildi:

"Silah kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ile ilgili güncel konularda diyalog, Rusya ve İran arasında sağlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanması açısından öneme sahip. Toplantıda, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sonucunda oluşan krizin atlatılması ve İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun çözülmesi ele alındı."

Kaynak: AA
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