Rusya ve Afganistan askeri teknik işbirliği anlaşması imzaladı
Rusya ve Afganistan, Moskova bölgesindeki Uluslararası Güvenlik Forumu'nda askeri teknik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın detayları açıklanmazken, Rusya geçen yıl Afganistan yönetimini resmen tanımıştı.
Rus haber ajansı TASS'a göre, Rus ve Afgan yetkililer, Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu'nda askeri teknik işbirliği anlaşması imzaladı.
Anlaşmanın içeriğine dair detay verilmedi.
Rusya, 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini geçen yıl resmen tanımıştı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu