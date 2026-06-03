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Rusya: St. Petersburg'a saldırıların tekrarlanmaması için operasyon sürüyor

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Kremlin Sözcüsü Peskov, St. Petersburg'a yönelik İHA saldırılarının tekrarlanmaması için Ukrayna'da özel askeri operasyonun sürdüğünü ve Moskova'nın bu saldırılara sistematik şekilde yanıt verdiğini açıkladı.

ST. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, St. Petersburg'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının tekrarlanmaması için Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" sürdürdüğünü belirterek, Moskova'nın bu tür saldırılara "sistematik" şekilde yanıt verdiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) öncesinde şehre yönelik İHA saldırılarını değerlendirdi.

Saldırılara verilecek yanıt konusunda yetkinin Rusya Savunma Bakanlığında bulunduğuna işaret eden Peskov, "Genel olarak şunu söyleyebilirim ki bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için özel askeri operasyon devam ediyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının daha önce Moskova'nın yanıtlarının "sistematik nitelik taşıyacağı" yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Peskov, "Yanıtlarımız sistematik nitelik taşıyacak denilmişti ve aslında şimdiden sistematik nitelik taşıyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Haziran'da SPIEF kapsamında katılacağı ana oturuma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Putin'in konuşmasının ana bölümünün ekonomiye ayrılacağını belirten Peskov, "Konuşmanın ana kısmı ekonomiye ve hem ülkemizdeki hem de uluslararası düzeydeki ekonomik sorunlara ayrılacak. Elbette, politikadan arındırılmış ekonomi diye bir şey yoktur. Öyle ya da böyle politik sorunlarla temas her zaman mevcuttur ve bu nedenle bu konuya da dikkat çekilecektir." dedi.

Bugün başlayan SPIEF, 6 Haziran'a kadar devam edecek.

Sosyal medya hesaplarında, St. Petersburg'daki petrol rafinerileri ve diğer bazı sivil bölgelere bugün düzenlenen İHA saldırılarının görüntüleri yer almıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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