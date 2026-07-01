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Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya'da iki yerleşim birimini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait kritik noktaların ateş altına alındığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya'da iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Ukrayna ordusuna ait kritik noktaların ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey askeri birlikleri, aktif ve kararlı operasyonları sonucunda Harkiv bölgesinde Ukrainskoye yerleşim birimini kontrol altına aldı. Doğu askeri birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporijya bölgesindeki Kopani yerleşim birimini kurtardı."

Rusya Savunma Bakanlığı dün de Zaporijya bölgesinde Rovnoye ve Lesnoye ile Donetsk bölgesinde Malinovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura
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