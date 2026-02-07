Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Çugunovka yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Çugunovka yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Bakanlık, karşıt eylemler kapsamında Ukrayna'ya yönelik gece düzenlenen saldırılarda hipersonik füzeler ve insansız hava araçları kullanıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Çugunovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri savunma alanındaki işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzelerinin de olduğu, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesinde Çugunovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Bakanlığın açıklamasında gece Ukrayna'ya ait 82 İHA'nın hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
