Rusya, Harkiv Bölgesi'nde Kamenka'yı Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesindeki Kamenka yerleşim birimini ele geçirdiklerini ve Donbas'ta önemli noktaların kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'nın mühimmat depolarının yok edildiği bilgisi yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Kamenka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Donbas bölgesinde önemli yerlerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Etkin eylemleri sonucunda Batı askeri birlikleri Harkiv bölgesindeki Kamenka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.
Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin mühimmat depolarını yok ettiği aktarılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin geçici konuşlandığı 154 bölgenin de vurulduğu belirtildi.